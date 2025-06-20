Bingöl’de Uyuşturucu Bitkisi Ele Geçirildi

BİNGÖL’DE YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir operasyonda, toplam 19 bin 513 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde üretimi ve ticareti ile yasa dışı ekimlerin engellenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI

Elde edilen bulgular sonucunda, 4 farklı noktada toplam 19 bin 513 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının verdiği talimatlar doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi.