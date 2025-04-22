Bingöl’de Uyuşturucu Ekimine Yönelik Operasyon Yapıldı

BİNGÖL’DE YAKALAMALAR VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalanırken 480 adet bardak içerisinde filizlenmiş kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor.

SUÇLULAR YAKALANMAYA DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, ‘Duruşmaya Katılmama’ suçundan arama kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak adli işlemleri tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şüpheli de yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU İMALATI VE YASA DIŞI EKİMİN ÖNLENMESİ

Öte yandan, Genç ilçesi Doğanca köyü kırsalında uyuşturucu madde imal, ticaretinin ve yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 480 adet bardak içerisinde filizlenmiş kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.