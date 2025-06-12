Bingöl’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl’de Yürütülen Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl’de gerçekleştirilen polis operasyonda, çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, yapılan çalışmada iki şüphelinin üzerinde üç parça halinde toplam 2.28 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca, bir diğer şüpheli üzerinden 4.10 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gereken adli işlemler yapıldığı belirtildi.