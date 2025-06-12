Bingöl’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bingöl’de gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiriyor. Elde edilen bilgilere göre, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılıyor.

UYUŞTURUCUSUZ MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucuyla mücadelesini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan son çalışmada, iki şüpheli üzerinde üç parça halinde toplamda 2.28 gram metamfetamin maddesi bulunurken, bir başka şüphelinin üzerinde 4.10 gram toz esrar maddesi ele geçiriliyor. Şüphelilere yönelik adli işlemlerin başlatıldığı bildiriliyor.