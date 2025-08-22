Haberler

Bingöl’de Uyuşturucu Eşya Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetlerde 279 kök kenevir bitkisi ve 9.38 gram kubar esrar maddesi ele geçiriliyor. Bingöl Valiliği’nden alınan bilgilere göre, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı, İsth.Ş.Md.lüğü, Merkez İlçe J.K.lığı/ Ilıcalar J.Krk.K.lığı ile Genç İlçe J.K.lığı ekiplerimizce, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı noktada toplam; 9.38 gram kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.”

ŞÜPHELİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Jandarma ekipleri, yasa dışı faaliyetleri önlemek için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul, Tekstil İçin En İyi Yer

Endonezya Merkez Bankası'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul'un tekstil ve hazır giyim sektöründeki önemli konumunu vurguladı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Kahramanlık Nişanı Taktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ordusuyla birlikteki başarıları nedeniyle askerlerine kahramanlık nişanı verdi ve bu başarıların ülkenin güvenliğini sağladığını vurguladı.

