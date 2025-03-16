Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

POLİS EKİPLERİNDEN OPERASYON

Bingöl’de gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri 3.91 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

EMNİYET AÇIKLAMASI

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, “Bingöl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 3,91 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.