Haberler

Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu; 7 Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Bu süreçte belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Yapılan aramalar sonucunda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hava Durumu 15 Günlük Açıklandı

İstanbul'un 15 ve 30 günlük hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji, yarınki hava durumu ve yağış olasılıkları hakkında detayları açıkladı.
Haberler

Ekrem Baki İstifa Etti, Tebrikler

Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'ye üye olan meclis üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası, yerel siyasi dengeler üzerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.