Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu; 7 Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Bu süreçte belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI

Yapılan aramalar sonucunda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.