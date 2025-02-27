Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

BAŞARILI OPERASYON

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Mirzan Mahallesi’nde yer alan bir ikamete baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, 9 fişek halinde 4.25 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 0.75 gram kokain, 1 adet içime hazır 1.55 gram esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında yakalanan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.