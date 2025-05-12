Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bingöl’de yapılan uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından bir şüpheli tutuklandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti ile haksız ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonda, 3.30 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ‘pipe’ adındaki cam aparat, pek çok uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçası ve 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılacağı değerlendirilen makas ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı düşünülen 1,675 TL de operasyonda bulundu.

ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyon sonrasında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 1 şüpheli tutuklandı. Bingöl’deki bu olay, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gösteriyor.