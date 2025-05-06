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Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Bingöl’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri tarafından toplamda 1 kilo 993,49 gram metamfetamin, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçiriliyor. Bu operasyon, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narko timlerinin özverili çalışmaları sonucunda gerçekleşti.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Operasyonda, yakalanan 7 zanlı tutuklanırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında işlem yapılmaya başlandı. Bingöl’deki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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