Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bingöl’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalı ile ticareti yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonda 3.30 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparatlar, birçok uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları ve 1 adet paketleme için değerlendirilen makas ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 1.675 TL’nin de yakalandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM

Operasyonun ardından, şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı ve bir kişi tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.