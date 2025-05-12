Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Bingöl’deki polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narkotik timler, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenliyor.

EŞYALAR VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda 3,30 gram metamfetamin, üç adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat olan pipe, ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları, bir adet uyuşturucu madde paketleme işlemleri için kullanıldığı değerlendirilen makas ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.675 lira ele geçiriliyor. Yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir diğer şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.