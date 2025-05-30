Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Bingöl’de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narko Timler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi.

YAKALANANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bir adreste gerçekleştirilen aramalarda toplamda 18,71 gram taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 585 TL ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan bir şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.