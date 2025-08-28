Bingöl’de Uyuşturucu Ve Silah Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl’de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve iki kurusıkı tabanca yakalandı. Alınan bilgilere göre, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç şüphelinin Muş’a hafriyat kamyonuyla uyuşturucu madde almaya gideceğine dair bir istihbarat aldı. Bu bilgiler doğrultusunda, Narkotik Şube Müdürlüğü’ne konuyla ilgili kamyon bilgisini iletti.

ARAÇ DURDURULDU, MADDE VE SİLAHLAR BULUNDU

İlçe PTS verilerine göre araç durduruldu. Yapılan aramada, sekiz gram metamfetamin bulundu. İşyeri aramasında ise; bir adet AK-47 şarjörü, iki kurusıkı tabanca, kırk dört adet 9×19 mm. fişek, iki adet 7.65 mm. fişek, bir adet 9 mm. tabanca şarjörü, bir kurusıkı tabanca şarjörü ve altı ses gaz fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında hem idari hem de adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.