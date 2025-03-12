Bingöl’de Uyuşturucu Ve Silah Operasyonu

BİNGÖL İL JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLARA EL KOYDU

Bingöl’de jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında gerçekleştirdikleri denetimlerle birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçiriyor. Ayrıca, aranma kaydı bulunan 2 şüpheli de yakalanıyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, özellikle merkez, Genç ve Solhan ilçelerinde 08-11 Mart 2025 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında sıkı bir çalışma yürüttü.

DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen denetim sonuçları oldukça dikkat çekici oldu. Elde edilen sonuçlara göre, 154.72 gram toz esrar, 63.46 gram kubar esrar, 0.46 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet uyarıcı hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Bu süreçte çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüpheli de yakalandı ve adli işlemlere başlandığı öğrenildi.