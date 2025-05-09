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Bingöl’de uyuşturucu yakalama: 1 tutuklandı

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bingöl’de gerçekleştirilen polis operasyonu kapsamında 57.29 gram kokain ve 20.16 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİ DEVREDE

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ait narko timler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 57.29 gram kokain, 20.16 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 TL, 450 euro ile 210 dolar yakalandı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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