Bingöl’de Uyuşturucu Yönetimi Yapıldı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCULARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Bingöl’de yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

UYUŞTURUCU MADDELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen uygulamalarda 111,2 gram esrar ile 4,78 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan uygulamalarda toplamda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahıslardan biri adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

