Bingöl’de Vatandaşlar Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirildi

VATANDAŞLAR DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIĞA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

Bingöl’de polis ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlara karşı vatandaşları bilgilendirme amacıyla önemli bir çalışma yürütüyor. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde etkili bir şekilde hareket ediyor.

ESNAF, VATANDAŞ VE ÖĞRENCİLERLE BİLİNCİ ARTIRMA FAALİYETLERİ

Bu kapsamda, ekipler esnafın yanı sıra vatandaşlar ve öğrencilerle iletişim kurarak, bilişim yoluyla dolandırıcılık, siber güvenlik önlemleri ve hırsızlık konularında açıklayıcı bilgiler sunuyor. Bu eğitim faaliyetleri, suçların önlenmesi ve vatandaşların korunması için büyük önem taşıyor.