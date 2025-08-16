Haberler

Bingöl’de Yangın Kontrol Altına Alındı

BİNGÖL’DE YANGIN ÇIKTI

Bingöl’de kırsal alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü köyündeki bir kırsal alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın patlak verdi.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

