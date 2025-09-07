Bingöl’de Zanlı Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

ZANLI YAKALANDI

Bingöl’de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için devam eden çalışmaları kapsamında önemli bir başarı elde etti. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisindeki bir şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 9.19 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.