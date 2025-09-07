Bingöl’de Zanlı Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

Haberler

Bingöl’de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için devam eden çalışmaları kapsamında önemli bir başarı elde etti. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisindeki bir şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet 9.19 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

