Bingöl’deki Dernekten Öğrencilere Destek

YARDIM VE DAYANIŞMA FAALİYETİ

Bingöl’ün Gökçeli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, öğrencilere yönelik önemli bir destek çalışması gerçekleştirdi. Dernek, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla 150 çocuğa okul çantası, kırtasiye seti ve köy takımının renklerini taşıyan formalar hediye etti. Yaygınlaştırılan yardım programı çerçevesinde, köyde ve bağlı 7 mezrada yapılan dağıtım sonrasında, kent merkezindeki öğrencilere de dernek binasında düzenlenen etkinlikte hediyeler teslim edildi.

ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE İKRAMLAR DA SUNULDU

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu. Dernek Başkanı Murat Gündü, öğrencilere yapılan desteğin sadece bir yardım olmadığını, aynı zamanda köyün geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti. Çocuklara eğitim öncesi hediyelerini ulaştırmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirten Gündü, “İki evladımız için 40 kilometre yol gittik, gözlerindeki sevinç bize yeterli geldi. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak ve köyümüzün değerlerini onlara armağan etmek büyük bir gurur. Onların mutluluğu en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Bu dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.