Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Bingöl’de meydana gelen bir trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı ve sonucunda 11 kişi yaralandı. C.Ö. tarafından yönetilen 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü civarında çarpıştı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla birlikte Bingöl Devlet Hastanesi’ne nakledildi.