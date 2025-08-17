Haberler

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Bingöl’de meydana gelen bir trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı ve sonucunda 11 kişi yaralandı. C.Ö. tarafından yönetilen 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü civarında çarpıştı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralanan şahıslar, ambulanslarla birlikte Bingöl Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.
Haberler

Orman Yangınına Müdahale Ediliyor, Yangın Büyüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangın sırasında birçok arı kovanı da yanarak zarar gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.