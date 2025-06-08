Bingöl’deki Yangın Evi Sıçradı

ORMAN YANGINI EVİ TEHDİT ETTİ

Bingöl’ün ormanlık bölgesinde meydana gelen yangın, bir eve sıçradı. Yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olay, Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Doğanlar mezrasında gerçekleşti.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Elde edilen bilgilere göre, ormanlık alanda çıkan yangın, çevredeki bir eve doğru ilerledi. Olayın ardından hemen itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.