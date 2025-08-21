Bingöl’deki Yangın, Ormana Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde başlayan yangın, kısa sürede üzüm bağları ve çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Olayın meydana gelmesi ile birlikte yangına müdahaleye başlanması için gerekli birimler çağrıldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangınla mücadele için olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ettiği bilgisi geliyor. Yangınla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtiliyor.