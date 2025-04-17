Bingöl’den Bulut ve Yağmur geldi

YAVRU AYILARA GÖSTERİLEN ÖZEN

Karabük ve Bingöl’de ormanlarda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’, Bursa’daki ayı barınağında günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor. Karabük’ün Yenice ilçesinde, 20 Mart’ta orman işçileri tarafından bitkin halde tespit edilen yavru bozaya, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1,5 aylık olduğu belirlenen yavru ayının yorgun düştüğü tespit edildi. İlk müdahale Karabük’te gerçekleştirildi ve yavru ayı Bursa’daki Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ayı barınağına götürüldü. Burada bakıma alınan ‘Bulut’ ismi verilen yavrunun ağırlığı 2,7 kilogram olarak belirlendi.

BİNGÖL’DEN YENİ BİR ‘ARKADAŞ’

12 Nisan’da Bingöl’de bir çoban, yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı buldu. Yapılan tespitlerde 1,5 aylık olduğu belirlenen dişi bozaya ‘Yağmur’ adı verildi. İlk müdahale ve kontrollerin ardından ‘Yağmur’, Karacabey’deki ayı barınağına götürülerek bakıma alındı.

ÖZEL BAKIM VE BESLENME PROGRAMI

İki yavru ayının genel sağlık durumunun ve iştahının iyi olduğu tespit edildi. Barınak ekibi, ‘Bulut’ ve ‘Yağmur’a anne şefkati ile yaklaşarak besleme ve bakımda büyük bir dikkat gösteriyor. Ovakorusu Ayı Barınağı’nda 73 ayıya ev sahipliği yapılırken, yavru ayılar günde 6 kez laktozsuz süt, kefir, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesi ile besleniyor. Bu yavru ayıların özel bölümdeki bakımlarının 4 ay sürmesi planlanıyor ve bakımlarının ardından bahçe kısmına alınmaları hedefleniyor.