Bingöl-Elazığ Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Bingöl-Elazığ karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobil yoldan çıktı. Bu kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ GİTTİ

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, 12 ACD 008 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol dışına çıktı. Kaza sonrası hemen 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.