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Bingöl Genç İlçesinde Kaza Oldu

OTOMOBİL DEVRİLDİ, AİLEDEN ÜÇ YARALI

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Alper Sayın’ın kontrolündeki 46 EV 099 plakalı araç, Yayla köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü Alper Sayın ile birlikte araçta bulunan eşi ve çocukları yaralanma yaşadı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne ulaşarak tedavi altına alındı.

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