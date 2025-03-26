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Bingöl Jandarması 2 Kilo Esrar Ele Geçirdi

BİNGÖL’DE YAPILAN OPERASYON

Bingöl’de jandarma ekipleri, önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 25 Mart 2025 günü Genç ilçe kırsalında yapılan operasyonda; 2 kilo 230 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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