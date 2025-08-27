Haberler

Bingöl Karayolu’nda 9 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANANLARIN SAYISI

Bingöl Karayolu’nda hafif ticari araç ile otomobil arasında yaşanan kaza sonucunda 4’ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olay, Elazığ Bingöl karayolu Koçkale mevkisinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Z.P. yönetimindeki 02 KV 533 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra, 9 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere taşınarak tedavi almaya başladı. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

