Haberler

Bingöl Polisi, Özel Eğitime Destek Verdi

BÜNYAMİN’İ ZİYARET

Bingöl’de, polis ekipleri özel eğitim alan Bünyamin Çahan’ı ziyaret etti. Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan ve kemik rahatsızlığı, otizm ve sara gibi sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören 7 yaşındaki Bünyamin’in evine giden Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ona moral vermek amacıyla bir araya geldi.

POLİSLERDEN HEDİYELER

Ziyaret esnasında polisler, küçük Bünyamin’e çeşitli hediyeler sundu. Ekipler, minik Bünyamin’i ekip aracıyla gezdirerek onun keyifli bir gün geçirmesine yardımcı oldu. Bu tür etkinlikler, toplumla polis arasında sıcak bir bağ kuruyor ve çocuklara umut aşılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Emlak Konut Finale Yükseldi

Emlak Konut, ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 91-86 yenerek finale yükseldi. Finalde rakibi ise ÇBK Mersin olacak.
Haberler

Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na Silahlı Saldırı

Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen iki saldırgan, silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaralanan olmadığı olayda bina hasar gördü, polis inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.