Bingöl Polisi, Özel Eğitime Destek Verdi

BÜNYAMİN’İ ZİYARET

Bingöl’de, polis ekipleri özel eğitim alan Bünyamin Çahan’ı ziyaret etti. Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan ve kemik rahatsızlığı, otizm ve sara gibi sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören 7 yaşındaki Bünyamin’in evine giden Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, ona moral vermek amacıyla bir araya geldi.

POLİSLERDEN HEDİYELER

Ziyaret esnasında polisler, küçük Bünyamin’e çeşitli hediyeler sundu. Ekipler, minik Bünyamin’i ekip aracıyla gezdirerek onun keyifli bir gün geçirmesine yardımcı oldu. Bu tür etkinlikler, toplumla polis arasında sıcak bir bağ kuruyor ve çocuklara umut aşılıyor.