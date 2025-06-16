Bingöl’ün Genç İlçesinde 14.933 Kök Kenevir

SON 4 GÜNDE ELE GEÇİRİLEN KENEVİR BİTKİLERİ

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri, son 4 günde düzenlenen operasyonlarla toplam 14 bin 933 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretinin yanı sıra yasadışı ekimin önlenmesine yönelik 13-16 Haziran 2025 tarihleri arasında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

10 FARKLI NOKTADA GERÇEKLEŞEN OPERASYONLAR

Yapılan operasyonlar sırasında, toplam 10 farklı noktada kenevir bitkileri bulundu. Ele geçirilen bitkilerle birlikte operasyonlar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Bu operasyonlar, uyuşturucu madde ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.