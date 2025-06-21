Bingöl’ün Genç İlçesinde Kaza Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ
Bingöl’ün Genç ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir araç yoldan çıktı. Bu kaza sonucunda toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Genç girişindeki köprüde gerçekleşti.
OLAYA MÜDAHALE
Sürücünün kontrolü kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazanın hemen ardından durumu bildiren kişilerin ihbarıyla birlikte olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri, UMKE ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.