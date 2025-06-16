Bingöl’ün Genç İlçesinde Kenevir Ele Geçirildi

BİNGÖL’DE YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Bingöl’ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 14 bin 933 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimi önlemek amacıyla 13-16 Haziran tarihleri arasında kapsamlı bir çalışma yürüttü.

10 FARKLI NOKTADA KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonlarda, ilçe kırsalındaki belirlenen 10 farklı noktada toplamda 14 bin 933 kök Hint keneviri imha edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli ile ilgili jandarmadaki işlemler devam ediyor. Bu durum, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.