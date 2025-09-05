Haberler

Bingöl’ün Genç İlçesinde Minibüs Devrildi

ŞARAMPOLE DEVİLEN MİNİBÜSTE YARALILAR BULUNUYOR

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen bir kazada, şarampole devrilen minibüs içinde bulunan 7 kişi yaralandı. M.G. tarafından yönetilen ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Sağgöze köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

BÖLGEYE ACİL EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine, bölgeye hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Genç ve Bingöl Devlet hastanelerine taşındı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

