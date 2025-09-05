Haberler

Bingöl’ün Genç İlçesinde Minibüs Kazası

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Bingöl’ün Genç ilçesinde yoldan çıkan bir minibüs, şarampole girmesi sonucu 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle minibüs yoldan çıktı ve şarampole düştü.

YARALILARIN DURUMU

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin akabinde Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

