Bingöl’ün Genç İlçesinde Orman Yangını Çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına hem hava hem de kara ekipleriyle müdahale devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki Kavaklı köyü yakınlarında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEDE GÖREVDE

Yangın haberinin alınmasının ardından, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarında 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 25 orman yangın işçisi ve 8 tekniker görevlendirildi. Yangın kontrol altına alındı ancak ekiplerin müdahale çalışmaları hala devam ediyor.