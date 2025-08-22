Bingöl’ün Genç İlçesinde Trafik Kazası

TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşiyor. Olay, Yoldaşan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 ADH 667 plakalı araç ile 01 CAY 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın sonucunda toplamda 3 kişi yaralanıyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hızlı bir şekilde bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alınıyor. Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yapıyor.