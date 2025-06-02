Bingöl’ün Genç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan operasyonlar sonucunda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve yasadışı ekimin önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

FARKLI BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

İlçenin 4 ayrı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, toplamda 2 bin 900 kök Hint keneviri, 150 gram kenevir tohumu ve 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin yakalandı. Cumhuriyet savcısının verdiği talimatlar doğrultusunda konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.