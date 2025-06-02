Haberler

Bingöl’ün Genç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan operasyonlar sonucunda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve yasadışı ekimin önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

FARKLI BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

İlçenin 4 ayrı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, toplamda 2 bin 900 kök Hint keneviri, 150 gram kenevir tohumu ve 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin yakalandı. Cumhuriyet savcısının verdiği talimatlar doğrultusunda konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düğün Sırasında Sosyal Medyada Olay

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir düğün sırasında gelin Alexandra, damadın ailesinin kırmızı boya saldırısına uğradı. Aile, evliliği engellemek için çeşitli yollar denedi.
Haberler

Karabük’te Yatırımlar Devam Ediyor

Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentsel dönüşüm projeleri ve konut inşaatlarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Soğuksu Mahallesi'nde 866 konut ve sosyal tesislerin inşaatı devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.