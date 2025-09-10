Haberler

Bingöl’ün Genç İlçesinde Yangın Söndürüldü

YANGIN GENÇ İLÇESİNDE ÇIKTI

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çamlıyurt köyünün kırsal alanında, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın baş gösterdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin etkin çabaları sayesinde yangın, hem ormanlık alanlara hem de yerleşim bölgelerine ulaşmadan söndürüldü.

