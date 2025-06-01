Bingöl’ün Kiğı’sında 4,4 büyüklüğünde Deprem

DEPREMIN BİLGİLERİ

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde bugün saat 12.26’da 4,4 büyüklüğündeki bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Özlüce Barajı olarak kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE KONUMU

Sarsıntının Kiğı ilçesine 1,57 kilometre mesafede meydana geldiği ve depremin 7,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. Bu bilgiler, depremin etkisini ve olası sonuçlarını anlamak açısından önemli bir veri oluşturuyor.