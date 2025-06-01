Bingöl’ün Kiğı’sında 4,4 büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN DETAYLARI

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afad’ın yaptığı açıklamaya göre, depremin merkezi Bingöl’ün Kiğı ilçesi olup, saat 12.26’da meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntıda, şu ana kadar olumsuz bir durum kaydedilmedi.

OLAYIN ETKİLERİ

Depremin ardından yapılan değerlendirmelere göre, bölgedeki durum stabil görünüyor. Yetkililer, olası hasar ve yaralanmaların rapor edilmediğini belirtiyor. Bu tür doğal olayların bölgedeki güvenlik ve can güvenliği açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.