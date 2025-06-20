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Bingöl’ün Solhan İlçesinde Mezarı Kazdırdı

MEZAR KAZDIRDIKTAN SONRA HASTA OLDU

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir kişi, aile kabristanında kendi mezarını kazdırdı. Ertesi gün fenalaşıp hastaneye kaldırılan bu kişi, tüm çabalara rağmen hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi. Olay, son günlerde gerçekleşti.

İSTANBUL’DAN ZİYARET İÇİN GELDİ

Üç gün önce İstanbul’dan yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Solhan ilçesine gelen Muzaffer Diken, aile kabristanına yönelerek kendi mezarını kazdırmaya karar verdi. Mezar kazdırma sürecini cep telefonuyla kaydeden Diken, bu anları yakın arkadaşına ait iş yerinde görüntüleyip yakınlarına da izlettirdi. Ancak Diken, bir gün sonunda fenalaşarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz adam, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Diken’in cenazesi, kendi rızasıyla kazdırdığı mezara defnedildi.

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