Bingöl Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri Destekliyor

REKTÖRDEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN GÖRÜŞMELER

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, uluslararası öğrencilerin vize işlemleri, öğrenci belgeleri ve harç yatırma süreçleriyle ilgili olarak büyükelçilerle görüşme gerçekleştirdi. Üniversitenin ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Rektör Çelik’in Bangladeş Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ve Mısır Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile telefonla görüştüğü bilgisi yer aldı.

ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRME HEDEFİ

Görüşmede, uluslararası öğrencilerin vize işlemleri, gerekli belgeler ve harç yatırma süreçleri gibi konular ele alındı. Yapılan paylaşımda, “Bu görüşmelerle üniversite 60 farklı ülkeden gelen 1100 uluslararası öğrenciye daha iyi hizmet sunmayı ve karşılaştıkları bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi.

Bingöl Üniversitesi yönetimi, uzun vadeli vizyonu doğrultusunda uluslararası öğrenci sayısını 5 bine çıkarma hedefinde olduğunu duyurdu. Ayrıca, yönetimin uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını daha verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için destek çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.