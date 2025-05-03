Bingöl Valisi Usta, Kurban Bağışı Yaptı

VALİ USTA’DAN KURBAN BAĞIŞI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Türkiye Diyanet Vakfı’na vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu. Vali Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, TDV’nin vekaletle gerçekleştirdiği kurban kesim kampanyasına dahil olduğunu duyurdu.

BAĞIŞ AÇIKLAMASI

Usta, “Kurbanımı Filistinli kardeşlerimize bağışladım. Makbuzumu İl Müftümüz ve TDV Şube Başkanımız Orhan İmamoğlu’ndan teslim aldım. Mevlam kurbanlarımızı kabul eylesin. Siz de destek olun, bir kurbanla umut olun.” diyerek bağışının önemine vurgu yaptı.