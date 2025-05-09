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Bingöl Valisi Usta: “Ormanlar Nesillerin Emanetidir”

BİNGÖL’DE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

VALİ USTA ÇALIŞMALARA KATILDI

Bingöl’de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Orman Benim’ faaliyeti çerçevesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Yenimahalle Çamlık mevkiindeki etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra çeşitli kurum amirleri, ilk, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de katıldı. Vali Usta, faaliyetinin orman yangınlarıyla mücadelenin yanı sıra çevre bilincinin artırılması hedefiyle yapıldığını ifade etti.

ORMANLARIMIZI KORUMANIN ÖNEMİ

Vali Usta, “Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün ‘Orman Benim’ faaliyeti kapsamında Bingöl’deki çamlık mevkiindeyiz. Yaz döneminin gelmesiyle ormanlarımız için en büyük tehditlerden biri orman yangınları. Bu konuda bilinçli bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en ormanlık alanlardan birini barındırıyor, yüzde 38’i ormanlık alanla kaplı. Ormanları korumak ve geliştirmek, yangın konusunda bilinçlendirmek sadece orman teşkilatının görevi değil, herkesin sorumluluğu. Bu yüzden çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte bu bölgedeki yanıcı maddeleri temizliyoruz. Bu ormanlar, bu çevre bizlere atalarımızdan kalmadı, bizden sonraki nesillerin emanetidir. Bu emaneti koruma görevi bizlere düşüyor” dedi.

Çevre temizliğine katılan Gönüllü Gençlik Lideri Rabia Durak, “Orman Benim faaliyeti kapsamında ormanlık alanda çevre temizliği düzenledik. Vali’nin katıldığı, STK’ların, öğrencilerin ve gençlik merkezinin de dahil olduğu bir organizasyon. Amacımız, yaz aylarında çıkabilecek yangınları önlemek. Vatandaşlarımıza, piknik yaptıkları zamanda çöplerini toplamaları konusunda çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen doğayı kirletmeyelim” diye belirtti.

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