Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor’un butik mağazalarını açtı. Vali Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 12 Bingölspor’un şehrin mühim markalarından biri olduğunu ifade etti.

BİNGÖLLÜLERİ DAVET ETTİ

Vali Usta, tüm Bingöllüleri kulübün yeni açılan mağazasını ziyaret etmeye çağırdı ve “Bingöl’ümüzün markası olan 12 Bingölspor’a gönül veren tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmak için mağazamızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Her destek, yeşil-beyazımıza güç katıyor.” sözlerini kullandı.