Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor’un butik mağazalarını açtı. Vali Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 12 Bingölspor’un şehrin mühim markalarından biri olduğunu ifade etti.

BİNGÖLLÜLERİ DAVET ETTİ

Vali Usta, tüm Bingöllüleri kulübün yeni açılan mağazasını ziyaret etmeye çağırdı ve “Bingöl’ümüzün markası olan 12 Bingölspor’a gönül veren tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmak için mağazamızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Her destek, yeşil-beyazımıza güç katıyor.” sözlerini kullandı.

Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.
Savur’da MHP Binası Açıldı

Mardin’in Savur ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni ilçe başkanlık binası açıldı. Törene MHP ve yerel yöneticiler katıldı.

