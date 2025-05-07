Binlerce Kişi Gazze İçin Yürüdü

BATMAN’DA GAZZE İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Batman’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde binlerce kişi Gazze için yürüyüş gerçekleştirdi. Batman Öğretmenevi önünde buluşan bu kalabalık, Filistin bayrakları ile cep telefonlarının ışıkları eşliğinde Gülistan Caddesi boyunca İnsan Hakları Anıtı’na doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında “Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, katil İsrail Filistin’den defol” gibi sloganlar atıldı ve tekbirler getirildi.

Yürüyüşün ardından İnsan Hakları Anıtı önünde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Cengiz Ağır, İsrail’in Gazze’de kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef aldığını dile getirerek, gerçekleştirdiği saldırıların savaş suçu olduğunu kaydetti. Ağır, “Çocukların, kadınların, yaşlıların hedef alındığı; ibadethanelerin, okulların ve sığınma alanlarının bilinçli şekilde vurulduğu her saldırı bir savaş suçudur. Bu suçları görmezden gelen, çifte standartla hareket eden her kesim bu insanlık suçuna ortaktır. Gazze artık bir şehir değil bir hapishane, bir yetimhane ve bir mezarlık haline gelmiştir. Gıda yok, temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir” diye konuştu.