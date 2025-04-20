Binyamin Netanyahu, Hamas’ın taleplerini reddetti

NETANYAHU’DAN GAZZE ŞERİDİ AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılar ve işgali sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi. Ayrıca, Hamas’ın önerdiği esir takası anlaşmasını reddettiğini iddia etti. Netanyahu, yaptığı video mesajında, Gazze’ye yönelik saldırılar, ateşkes müzakereleri ve İran’a olası saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas’ın, İsrail’in Gazze’deki askeri işgalinin sona ermesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini yineleyen Netanyahu, aksi durumda ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazzelileri sürgün planının” uygulanmasının imkânsız olduğunu belirtti.

HEDEFLERİ GÖNÜLLÜ GÖÇ

Başbakan Netanyahu, “gönüllü göç” adı altında Gazze’deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme niyetinde olduklarına dikkat çekti. Binyamin Netanyahu, bu hafta sonu Hamas’ın kendilerine önerdiği, sağ İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılması ve hayatını kaybeden bazı esirlerin cenazelerinin teslim edilmesini içeren esir takası anlaşmasını reddettiğini öne sürdü. Ancak, İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun beyanlarına karşın, Hamas’tan henüz resmi bir yanıt almadıklarını açıkladı.

İRAN’A KARŞI ELEŞTİRİLER

Netanyahu, kamuoyunun ve muhalefetin kendisine yönelttiği İran’a karşı “korkak olduğu” eleştirilerine yanıt verdi. “Geçmişte İran’ın nükleer programına zarar vermek ve geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların eleştirilerini dinlemek eğlenceli” diyen Netanyahu, bu adımlar atılmasaydı İran’ın 10 yıl önce nükleer silaha sahip olabileceğini dile getirdi. Ayrıca, ABD basınının “İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlanmasına rağmen Washington’ın Tahran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği” iddiaları üzerine, muhalefetten İran’ın nükleer tesislerine saldırılması gerektiği yönünde mesajlar geldi. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu’yu “korkaklıkla” suçlayarak, İran’ın nükleer tesislerine saldırılmasını talep etti.