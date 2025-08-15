Binyamin Netanyahu’nun Savaş Mesajı Değişmiyor

NETANYAHU’NUN SABİT MESAJI

İsrail’in en uzun süre görevde kalan başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşla ilgili inandığı temel gerçeklerden geri adım atmadı. Hamas’ın İsrail’e saldırdığı zamandan beri, Netanyahu sürekli olarak aynı mesajı iletiyor. 28 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik büyük kara saldırısını emrettiğinde de bu mesajı yineledi: “Vatanımızı savunmak için savaşacağız ve geri çekilmeyeceğiz. Karada, denizde ve havada savaşacağız. Düşmanı yer üstünde ve yer altında yok edeceğiz.” Konuşması, Winston Churchill’in 1940’taki “sahillerde savaşacağız” ifadesinin ritimlerini yansıtıyor. Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’in en ağır yenilgisini yaşatmasının ardından, bu durum şuan İsrail’deki savaş tutumlarını etkileyen büyük bir faktör haline geldi.

SOSYAL HAREKETLER VE GÖSTERİLER

Tel Aviv’deki Netanyahu karşıtı gösterilerde, her biri öldürülen Filistinli çocukların adını taşıyan dövizler tutan yüzlerce insan toplanıyor. Bu dövizlerde çocukların doğum ve ölüm tarihleri kayıtlı. Gösterilerin çoğunluğu, hava üslerinin önünde yapılarak, Gazze’ye bombardıman düzenleyen pilotların dikkatini çekmek için bir araya geliyor. Gösteri düzenleyicisi Timina Peretz, “Aynı hafta içinde kaç çocuğun öldüğünü fark ettik. Bu olurken sessiz kalmayı reddediyorum,” diyor. Çoğu insan sokakta gösterilen tepkilerden memnun görünmüyor ancak bazıları destekliyor.

HALK ARASINDA ÇATIŞMALAR

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Yahudi İsraillilerin büyük çoğunluğunun Gazze’deki Filistinlilerin acılarından etkilenmediğini gösteriyor. Son anket, nüfusun %78’inin İsrail’in Filistinlilere gereksiz acı çektirmemek için çaba gösterdiğine inandığını ortaya koyuyor. Ancak Filistinli Arap azınlığının %86’ı bu konuda rahatsızlık duyuyor. Netanyahu, ayrıca Gazze’deki insani kriz hakkında yalanlar söylendiğini savunuyor ve birçok eleştiriyi antisemitizm bağlamında değerlendiriyor.

MEDYA VE TOPLUMSAL HASSASİYETLER

Eyal Berkovic’in sunduğu bir televizyon programında, İsrailli bir gazeteci savaşın sadece Filistinlileri değil, kendi askerlerini de etkilediğine dikkat çekiyor. “Savaşın Gazze’de birçok Filistinliyi öldürdüğü gerçeğine dair konuşmak çok basit bir ifade,” diyor. Eyal Berkovic ise, “Gazze’deki insanların benim düşmanım olduğunu söyledi,” şeklinde yanıt veriyor. Bu durum, İsrail halkının yaşadığı travmanın ve Gazze hakkında parçalı görüşlerin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

REHİNE SORUNU VE SİYASİ TARTIŞMALAR

Gazze’deki tünellerde bulunan rehineler, savaşa karşı tutumun merkezinde yer alıyor. Rehine aileleri, Netanyahu’nun Hamas ile bir anlaşma yapması çağrısında bulunurken, Netanyahu savaşın sona ermesini talep eden yönünde ısrar ediyor. Ordunun liderliği ise Netanyahu’nun savaş stratejilerine karşı çıkıyor, çünkü planlarının rehine ailelerini tehlikeye atacağından endişe ediyorlar.

SİYASİ GÖRÜŞLERİN KESKİNLEŞMESİ

Savaş, İsrail toplumu içindeki laik ve dindar bölünmeyi derinleştiriyor. Dindar sağ ve laik İsrailliler arasındaki görüş ayrılıkları, toplum içinde gerilim yaratıyor. Savaşın getirdiği psikolojik etki, Netanyahu hükümetine karşı artan bir hoşnutsuzluk yaratıyor. Tel Aviv’deki mitinglerde, laik hükümet karşıtları Netanyahu’yu istifaya çağırıyor. Sonuç olarak, İsrail toplumu büyük bir ayrışma yaşıyor ve taraflar birbirinin bakış açısını anlamakta zorlanıyor.

GELECEK SİNİRLERİ

Gelecekte, Netanyahu’nun savaş stratejisi ve siyasi kararları, rehinelerin yaşamı, toplumun duygusal durumu ve uluslararası eleştiriler ışığında belirleyici olacak. Şu anki durum, toplumda büyük bir bölünme ve tartışma yaratırken, İsrail’in geleceği ne şekilde şekillenecek merak konusu. Her iki taraf için de savaşın sonuçları, sadece askeri değil, aynı zamanda sosyal ve politik açıdan da derin etkiler bırakabilir.