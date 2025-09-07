Bioderma Pro Beach Tour Tamamlandı

KATILIMCILAR VE ORGANİZASYON

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla hayata geçirilen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı başarıyla sona erdi. Etkinlik, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı’nda yapıldı ve organizasyona kadınlar ile erkeklerde toplam 26 takım katıldı. Sporcular, elemelerde gösterdikleri performansın ardından ana tablo karşılaşmalarında mücadele etti.

FINALLERİN SONUCU

Yapılan final müsabakaları sonucunda erkekler kategorisinde İranlı sporcular Alireza Aghajani Ghasab ve Abbas Pourasgari ikilisi şampiyonlık elde etti. Kadınlar tarafında ise Ukraynalı sporcular Kseniia Mazur ve Anna Kalchenko, kazandıkları başarıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.