Haberler

Bioderma Pro Beach Tour Tamamlandı

KATILIMCILAR VE ORGANİZASYON

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla hayata geçirilen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı başarıyla sona erdi. Etkinlik, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı’nda yapıldı ve organizasyona kadınlar ile erkeklerde toplam 26 takım katıldı. Sporcular, elemelerde gösterdikleri performansın ardından ana tablo karşılaşmalarında mücadele etti.

FINALLERİN SONUCU

Yapılan final müsabakaları sonucunda erkekler kategorisinde İranlı sporcular Alireza Aghajani Ghasab ve Abbas Pourasgari ikilisi şampiyonlık elde etti. Kadınlar tarafında ise Ukraynalı sporcular Kseniia Mazur ve Anna Kalchenko, kazandıkları başarıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Haberler

Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.